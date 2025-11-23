Россиянам назвали лучший месяц для открытия вклада в банке

До этого доцент Экономического факультета РУДН Эвелина Гомонко посоветовала россиянам не спешить с досрочным погашением кредита. По ее словам, в ряде случаев это может оказаться невыгодно для заемщика. Эксперт отметила, что если кредит был взят до повышения ключевой ставки, то следует сравнить процентную ставку по нему и текущую ставку по депозитам. Возможно, что будет выгоднее эти деньги положить в банк в виде вклада и получить дополнительный доход.