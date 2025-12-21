Ричмонд
Россиянам назвали города для бюджетного путешествия на Новый год

Бюджетное путешествие на новогодние каникулы можно организовать по Золотому кольцу России. Об этом заявил вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере туризма Юрий Барзыкин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Аргументы и факты

Специалист выступил в пресс-центре МИЦ «Известия» на пресс-конференции на тему «Итоги года в туриндустрии и планы российских туристов на новогодние праздники».

«Наверное, это Золотое кольцо, вот здесь и в целом для центра России, да и не только для центра России, три-четыре дня в среднем обходится 68 тыс. на двоих в трехзвездочном отеле», — отметил Барзыкин.

Эксперт предложил туристам рассмотреть для путешествия такие города Золотого кольца, как Кострома — столица Снегурочки, Владимир, Суздаль, Ярославль и Иваново, до которых удобно доехать на «Ласточке».

Также, подчеркнул он, активно бронируются на новогодние праздники курорты Черноморского и Азовского побережий, включая Крым. Безусловным лидером в Краснодарском крае является Сочи, на который приходится 57% всех бронирований. Пользуются спросом и всесезонные здравницы Минеральных Вод. Кроме того, эксперт упомянул о возможности железнодорожных туров, например, в Калининградскую область.

"Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией"

