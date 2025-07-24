Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам назвали единственную альтернативу доллару

Россияне показали стабильный спрос на золото. Об этом заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Его процитировало агентство ТАСС.

Источник: Freepik.com

По его словам, физические лица в основном интересуются мерными слитками в 50−100 граммов. Однако есть спрос на килограммовые и даже 12-килограммовые. Комментируя эту тенденцию, он констатировал, что иностранная валюта, в которой все привыкли хранить сбережения, перестала быть надежным способом хранения. Единственной альтернативой оказалось золото.

В конце июня Гознак сообщил, что надеется продать россиянам к концу 2025 года почти тонну золота. Кроме того, там отметили, что продажи этого драгоценного металла растут серьезными темпами, а самыми ходовыми слитками стали 50−100 граммовые. На тот момент стоимость стограммового слитка составляла 850 тысяч рублей.

Между тем некоторые эксперты напоминают, что вложения в золото не следует расценивать как универсальное решение. Цена драгоценного металла подвержена колебаниям, зависящим от множества внешних факторов.

Узнать больше по теме
Спрос: как определить и от чего зависит
Перед выпуском новой продукции важно проанализировать спрос, так как именно он определяет объем производства и цену товара. С помощью эксперта расскажем, как рассчитать востребованность изделия на рынке.
Читать дальше