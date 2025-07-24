Россиянам назвали единственную альтернативу доллару

По его словам, физические лица в основном интересуются мерными слитками в 50−100 граммов. Однако есть спрос на килограммовые и даже 12-килограммовые. Комментируя эту тенденцию, он констатировал, что иностранная валюта, в которой все привыкли хранить сбережения, перестала быть надежным способом хранения. Единственной альтернативой оказалось золото.