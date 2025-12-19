Россиянам назвали уловки мошенников, на которые попадаются умные люди

«Мошенники, часто интуитивно или опираясь на опыт, эксплуатируют глубоко укорененные в нашей психике “прошивки” — когнитивные искажения и эмоциональные реакции, которые в обычных условиях экономят нам время и силы, но в руках злоумышленника становятся ахиллесовой пятой», — подчеркнула Шпагина.
Мошенники используют несколько когнитивных уловок, чтобы отключить критическое мышление жертвы. Одна из них — эффект нуля, или иллюзия невозвратных затрат. Он заставляет человека, уже вложившего ресурсы в диалог, продолжать идти по опасному пути, пытаясь «отработать» первоначальные вложения.
Психолог рассказала, что искусственно созданный дефицит времени — еще одно мощное оружие. Услышав, что «счет заблокируют через 10 минут», мозг переключается из режима анализа в инстинктивный режим «бей или беги», отключая логику. Другой метод — эвристика авторитета, когда люди склонны безоговорочно доверять тому, кто демонстрирует символы статуса: голос «из банка», униформу или знание личных данных.
Также злоумышленники применяют эффект гиперболического убывания, добавила она, при котором немедленная небольшая выгода кажется ценнее отложенного, но гораздо большего риска.
С точки зрения физиологии, звонок мошенника вызывает острый социальный стресс, сообщила психолог. Миндалевидное тело, или «детектор угроз», запускает гормональную реакцию. Кора головного мозга, ответственная за логику и самоконтроль, временно подавляется более древними структурами, требующими немедленных действий. Мышление сужается до задачи «спасения», а голос, звучащий авторитетно, воспринимается как единственное решение.
Для защиты необходимо создавать осознанный «буфер». Ключевое правило — взять паузу. Ни одно официальное учреждение не требует действий в течение 60 секунд. Фраза «Я перезвоню в банк по номеру с официального сайта» является нормальной практикой, а не подозрительностью. Это действие разрывает сценарий мошенника и позволяет префронтальной коре восстановить контроль и включить аналитическое мышление, заключила специалист.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»