Россиянам назвали уловки мошенников, на которые попадаются умные люди

Психолог рассказала, что искусственно созданный дефицит времени — еще одно мощное оружие. Услышав, что «счет заблокируют через 10 минут», мозг переключается из режима анализа в инстинктивный режим «бей или беги», отключая логику. Другой метод — эвристика авторитета, когда люди склонны безоговорочно доверять тому, кто демонстрирует символы статуса: голос «из банка», униформу или знание личных данных.