Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам назвали уловки мошенников, на которые попадаются умные люди

Четыре уловки мошенников, на которые попадаются даже образованные люди, перечислила «Газете.Ru» психолог, доцент кафедры гуманитарных и социальных наук Института технологий управления РТУ МИРЭА Елена Шпагина.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Ales Nesetril/CC0

«Мошенники, часто интуитивно или опираясь на опыт, эксплуатируют глубоко укорененные в нашей психике “прошивки” — когнитивные искажения и эмоциональные реакции, которые в обычных условиях экономят нам время и силы, но в руках злоумышленника становятся ахиллесовой пятой», — подчеркнула Шпагина.

Мошенники используют несколько когнитивных уловок, чтобы отключить критическое мышление жертвы. Одна из них — эффект нуля, или иллюзия невозвратных затрат. Он заставляет человека, уже вложившего ресурсы в диалог, продолжать идти по опасному пути, пытаясь «отработать» первоначальные вложения.

Психолог рассказала, что искусственно созданный дефицит времени — еще одно мощное оружие. Услышав, что «счет заблокируют через 10 минут», мозг переключается из режима анализа в инстинктивный режим «бей или беги», отключая логику. Другой метод — эвристика авторитета, когда люди склонны безоговорочно доверять тому, кто демонстрирует символы статуса: голос «из банка», униформу или знание личных данных.

Также злоумышленники применяют эффект гиперболического убывания, добавила она, при котором немедленная небольшая выгода кажется ценнее отложенного, но гораздо большего риска.

С точки зрения физиологии, звонок мошенника вызывает острый социальный стресс, сообщила психолог. Миндалевидное тело, или «детектор угроз», запускает гормональную реакцию. Кора головного мозга, ответственная за логику и самоконтроль, временно подавляется более древними структурами, требующими немедленных действий. Мышление сужается до задачи «спасения», а голос, звучащий авторитетно, воспринимается как единственное решение.

Для защиты необходимо создавать осознанный «буфер». Ключевое правило — взять паузу. Ни одно официальное учреждение не требует действий в течение 60 секунд. Фраза «Я перезвоню в банк по номеру с официального сайта» является нормальной практикой, а не подозрительностью. Это действие разрывает сценарий мошенника и позволяет префронтальной коре восстановить контроль и включить аналитическое мышление, заключила специалист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»