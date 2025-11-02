Россиянам напомнили, в каких случаях землю в РФ можно получить бесплатно

Многодетные семьи
Возможность получить в собственность участок для многодетной семьи, воспитывающей трех и более детей, закреплена в Земельном кодексе РФ. Однако этот же документ оговаривает, что каждый регион устанавливает порядок предоставления такого участка самостоятельно.
Как ранее писала «РГ», в числе основных условий для получения земли — российское гражданство всех членов семьи, постоянная регистрация в регионе получения участка, отсутствие в собственности других земельных участков и другие. Кроме того, дети должны проживать совместно с родителями, а участок оформляется в общую собственность (у всех детей должна быть своя доля).
Земельный участок можно получить только один раз.
Размер участка зависит от региона и местных норм. В большинстве случаев речь идет о 6−15 сотках. Например, в Московской области минимальная площадь составляет 10 соток, а максимальная — 15.
Чтобы получить участок, в первую очередь надо собрать необходимые документы: паспорта родителей, свидетельства о рождении детей, свидетельство о браке, выписку из ЕГРН об отсутствии земельных участков в собственности и другие. Оформить заявление можно через портал «Госуслуги», МФЦ и органы местного самоуправления.
Так как желающих получить бесплатный участок достаточно много, придется постоять в очереди. Причем в крупных городах ожидание может растянуться на годы, в сельской же местности процесс идет быстрее.
Если семья не хочет или не может воспользоваться земельным участком, в некоторых регионах можно оформить денежную компенсацию. Также ее предлагают в регионах, где наблюдается дефицит свободных земель.
Герои России и Советского Союза
Право на бесплатный земельный участок закреплено за Героями России и Героями Советского Союза, а также полными кавалерами ордена Славы на федеральном уровне.
Земля им предоставляется бесплатно, вне очереди и без проведения торгов. Участок не может быть меньше 20 соток в городе и поселке городского типа и меньше 40 соток в сельской местности. Использовать его разрешается для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.
В 2024 году был подписан закон о предоставлении бесплатных земельных участков наследникам Героев России, Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.
Кроме того, землю могут получить Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и полные кавалеры ордена Трудовой Славы, также бесплатно и без проведения торгов. В городских населенных пунктах участок не может быть меньше 0,08 гектара, а в сельской местности — менее 0,25 гектара. Использовать надел разрешается для ИЖС, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества.
Военнослужащие и ветераны боевых действий
Военным-контрактникам, особенно служащим за границей либо на Крайнем Севере или в приравненных районах, местные власти имеют право выделять участки в первоочередном порядке. Это также касается военных пенсионеров, которые отслужили 10 лет и более и были уволены в связи с: достижением предельного возраста пребывания на службе; состоянием здоровья; организационно-штатными мероприятиями.
Кроме того, ветераны боевых действий имеют первоочередное право на аренду без проведения торгов участков для садоводства и огородничества. Это закреплено на федеральном уровне. Плата за аренду при этом не должна превышать размер земельного налога на этот участок.
Региональное законодательство может предусматривать, что земля предоставляется бесплатно. В правилах также могут быть уточнения, касающиеся участников специальной военной операции на Украине и членов их семей.
Так, с 2024 года регионы начали вводить отдельные меры поддержки именно для участников СВО и их семей. Например, в ряде субъектов ветераны СВО, добровольцы и члены семей погибших получают землю бесплатно в собственность. Участок можно использовать под строительство дома, личное подсобное хозяйство, сад или огород. Основанием для этого послужат документы, подтверждающие участие в СВО или награждение государственной наградой. Подать заявление можно через местную администрацию, а решение принимается в течение нескольких недель.
Пострадавшие от ЧС
В марте 2025 года Госдума приняла поправки в Земельный кодекс, касающиеся людей, чьи участки стали непригодны из-за боевых действий либо природных и техногенных катастроф. Пострадавшие могут получить землю от государства в том же регионе в собственность бесплатно и без торгов, даже если государство ранее уже выделяло ее им по другим основаниям. По площади новый участок не может превышать первоначальный более чем на 15%.
При этом старый участок тоже по-прежнему остается в собственности. Человек сам решает, что делать с этой недвижимостью: избавиться от нее или сохранить и со временем вновь начать использовать.
Репатрианты
На региональном уровне может оказываться поддержка участникам госпрограммы добровольного переселения в РФ соотечественников, проживающих за рубежом.
Например, в Кемеровской области репатрианты имеют право бесплатно получить в собственность участок:
— из земель населенных пунктов, на котором расположены объекты ИЖС;
— из земель сельскохозяйственного назначения, чтобы заниматься садоводством, огородничеством, развивать личное подсобное хозяйство или просто построить дачу;
— из земель сельскохозяйственного назначения, если человек впервые организует крестьянское (фермерское) хозяйство.
Кроме того, добровольные переселенцы — первые в очереди на аренду участков под ИЖС без проведения торгов.
Участники дальневосточного и арктического гектаров
В России есть ряд программ по развитию территорий. Их участники бесплатно получают землю от государства в безвозмездное пользование, а позднее приватизируют ее.
Один из самых популярных вариантов — программы дальневосточного и арктического гектаров, которые охватывают около двух десятков регионов. На участке можно жить постоянно или отдыхать и заниматься сельским хозяйством, предпринимательством, развивать туризм.
Участникам программ «Дальневосточный гектар» и «Арктический гектар» (теперь просто «Гектар») предоставляют землю, через на 4,5 года на нее разрешается зарегистрировать право собственности.
Этот срок можно сократить, если: на участке возведен индивидуальный жилой дом и на него уже оформлено право собственности; планируется индивидуальное жилищное строительство, и для этого человек берет заем, а банк ставит условие передать участок в залог.
Другие варианты получить землю бесплатно
Бесплатно получить землю от государства могут и другие категории россиян, в ряде случаев это можно сделать благодаря региональным программам.
Например, в региональных программах развития могут быть указаны муниципалитеты, в которых льготникам бесплатно выдаются участки в безвозмездное пользование под индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного и крестьянско-фермерского хозяйств. Если владелец не выходит за рамки разрешенных видов использования такой земли, через 5 лет на нее можно зарегистрировать право собственности.
Параллельно регионы развивают похожие программы поддержки для представителей определенных профессий и специальностей. Например, речь может идти о врачах или учителях. Чтобы получить землю, их основное место работы должно находиться в определенном муниципалитете.
Как и в первом случае, сперва участки передают в безвозмездное пользование под ИЖС или ведение личного подсобного хозяйства. Если для других целей землю не применяли, то через 5 лет ее можно приватизировать.
Кроме того, есть варианты, которые могут быть интересны представителям малого и среднего бизнеса. Например, в некоторых регионах действуют программы, которые направлены на развитие сельских территорий, где могут быть предоставлены земельные наделы для организации фермерских хозяйств или малого бизнеса.
Бывает и так, что человек начинает осваивать бесхозный участок. Если непрерывно и добросовестно пользоваться землей 18 лет и хозяин за это время ни разу не объявится, можно по суду оформить участок в собственность.
Но такой способ получить землю не только требует много времени, но и рискованный. В течение всех 18 лет законный владелец участка имеет полное право обвинить незваных гостей в самозахвате. Это административное правонарушение, за которое грозят штрафы.