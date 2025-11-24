Россиянам напомнили о штрафах за новогоднюю елку

«Двор и другие общие зоны относятся к общему имуществу собственников. Ставить во дворе крупные конструкции, в том числе елку, разумно только после решения общего собрания и при участии управляющей организации. Если елка с украшениями мешает проходу, закрывает путь эвакуации, стоит слишком близко к стенам, потолку или батареям, а также если используются сомнительные гирлянды без сертификатов, такие действия могут подпадать под нарушение требований пожарной безопасности. За это предусмотрен штраф 5−15 тыс. рублей по статье 20.4 КоАП РФ», — подчеркнул Бондарь.
Он отметил, что неправильная установка новогодней елки или неисправность электропроводки, повлекшие за собой пожар и повреждение имущества, влекут увеличение размера штрафа. Согласно части 6 статьи 20.4 КоАП РФ, в таких случаях сумма взыскания для граждан возрастает до диапазона от 40 до 50 тысяч рублей.
Если же в результате пожара причиняется тяжкий вред здоровью или наступает гибель людей, дело переходит в плоскость уголовной ответственности. Статья 219 УК РФ за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия, предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.
