Россиянам напомнили о штрафах за новогоднюю елку

«Двор и другие общие зоны относятся к общему имуществу собственников. Ставить во дворе крупные конструкции, в том числе елку, разумно только после решения общего собрания и при участии управляющей организации. Если елка с украшениями мешает проходу, закрывает путь эвакуации, стоит слишком близко к стенам, потолку или батареям, а также если используются сомнительные гирлянды без сертификатов, такие действия могут подпадать под нарушение требований пожарной безопасности. За это предусмотрен штраф 5−15 тыс. рублей по статье 20.4 КоАП РФ», — подчеркнул Бондарь.