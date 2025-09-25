Ричмонд
Россиянам напомнили о праве на возврат более 50% уплаченного НДФЛ

Проект бюджета на 2026−2028 годы позволит россиянам вернуть более половины уплаченного НДФЛ. Об этом «Газете.Ru» заявил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

«В следующем году появляется ежегодная семейная выплата, которая оказывает поддержку семьям с двумя и более детьми путем возврата уплаченного НДФЛ. Установлено, что при наличии права на получение выплаты ее размер определяется как разница между уплаченным налогом и налогом, рассчитанным от той же налоговой базы по ставке 6%. Отсюда получаем, что будет возвращаться более половины уплаченного налога: по сути, для налогоплательщика за счет возврата части уплаченного налога ставка с 13% сокращается до 6%», — рассказал Балынин.

Эксперт сообщил, что размер годового дохода семьи, позволяющий претендовать на выплату, напрямую зависит от числа детей и величины прожиточного минимума в регионе. В качестве примера рассматривается ситуация, когда прожиточный минимум составляет 18 тысяч рублей. В этом случае для семьи из двух родителей и двух детей максимальный совокупный годовой доход для получения выплаты достигает 1 миллиона 296 тысяч рублей. Для семьи с тремя детьми этот порог составляет 1 миллион 620 тысяч рублей, а с четырьмя детьми — 1 миллион 944 тысячи рублей.

По его словам, при условии равного дохода матери и отца каждый из родителей в такой семье с двумя детьми может получить дополнительно 45,36 тысячи рублей. В семье с тремя детьми эта сумма возрастает до 56,7 тысячи рублей на каждого родителя, а с четырьмя детьми — до 68,04 тысячи рублей.

Подобные меры наглядно демонстрируют, что поддержка граждан остается одним из ключевых приоритетов государственной политики, заключил специалист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

