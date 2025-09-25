Россиянам напомнили о праве на возврат более 50% уплаченного НДФЛ

«В следующем году появляется ежегодная семейная выплата, которая оказывает поддержку семьям с двумя и более детьми путем возврата уплаченного НДФЛ. Установлено, что при наличии права на получение выплаты ее размер определяется как разница между уплаченным налогом и налогом, рассчитанным от той же налоговой базы по ставке 6%. Отсюда получаем, что будет возвращаться более половины уплаченного налога: по сути, для налогоплательщика за счет возврата части уплаченного налога ставка с 13% сокращается до 6%», — рассказал Балынин.