Россиянам напомнили о последнем дне для уплаты налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) напомнила, что истекает срок своевременной оплаты физическими лицами налоговых уведомлений за 2024 год. Гражданам, которые не оплатят налоги, уже со 2 декабря начнут начисляться пени.
Оплатить налоги можно:
- с помощью сервиса «Уплата налогов и пошлин»,
- в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС,
- в личном кабинете на едином портале госуслуг. Для этого можно использовать уникальный идентификатор начислений из налогового уведомления, реквизиты банковской карты либо онлайн-сервис банка-партнера ФНС России.
Можно сделать оплату налогов и не в онлайн-сервисах:
- по QR- или штрихкоду из налогового уведомления без комиссии через банк,
- кассу местной администрации,
- организацию федеральной почтовой связи,
- МФЦ, в котором организована возможность приема средств в счет уплаты налогов.
«Если указанные в уведомлении налоги не будут оплачены вовремя, то уже со 2 декабря задолженность по налогам будет расти каждый день за счет начисления пеней. В этом случае налоговый орган направит требование об уплате. Если должник его не исполнит, последует принудительное взыскание задолженности, в том числе за счет денежных средств на счетах», — сообщили в налоговой.
Кто может не платить налоги по имуществу в 2025 году
Исключением в 2025 году являются налогоплательщики отдельных пострадавших территорий Курской области, для которых срок уплаты продлен на 12 месяцев постановлением правительства РФ. Также налоговые уведомления владельцам имущества не направлялись, если в 2024 году отсутствовал объект налогообложения, если применена льгота, полностью освобождающая от уплаты налога, и если общая сумма исчисленных налогов не превышает 300 рублей.
Какие налоги надо оплатить до 1 декабря
Оплатить до 1 декабря надо не только имущественные налоги, но в целом все платежи, срок уплаты которых по налоговым уведомлениям наступает 1 декабря текущего года. Сюда входят налоги на имущество физических лиц и частично налог на доходы физических лиц (НДФЛ).
Налог на имущесмтво должны до 1 декабря оплатить владельца квартир, домов и гаражей. Земельный налог — владельцы участков земли, дач, садов. Транспортный налог — обладатели машин, катеров, мотоциклов, и так далее. НДФЛ — граждане с доходами без зудержания налогового агента (работодателя), сюда относятся налоги по вкладам, аренде и так далее.