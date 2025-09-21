Россиянам напомнили, кто может рассчитывать на бесплатные путёвки в санатории

Ранее депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT напомнил, что россияне, относящиеся к числу федеральных льготников, каждый год до 1 октября могут выбрать, в какой форме получать положенный набор социальных услуг.