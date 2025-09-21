Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиянам напомнили, кто может рассчитывать на бесплатные путёвки в санатории

В России в 2025 году бесплатные путёвки в санатории предоставляются гражданам из льготных категорий, сообщила в беседе с RT сенатор, председатель общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» Ольга Епифанова.

Источник: Freepik

По её словам, к ним относятся, в частности, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, пенсионеры с показаниями к санаторно-курортному лечению.

«Для оформления необходимо обратиться в поликлинику, пройти медицинское обследование и получить справку согласно установленной форме (070/у). После этого заявление и документы подаются в региональный отдел Социального фонда или через портал “Госуслуги”, — пояснила собеседница RT.

Она добавила, что при положительном решении социальной службы гражданину выделяется путёвка и оплачивается проезд к месту лечения.

«Выбор конкретного санатория определяется медицинской комиссией на основании состояния здоровья пациента. Оформление путёвок происходит по очереди, а уведомление направляется не позднее чем за 18 дней до начала санаторного лечения», — подчеркнула сенатор.

Отмечается, что государство покрывает расходы на проживание и транспорт.

«Кроме того, в некоторых регионах выделяются дополнительные путёвки за счёт местных бюджетов, расширяя число получателей помощи. При этом компенсация за приобретённые самостоятельно путёвки не предусмотрена. Для начала лечения необходимо получить санаторно-курортную карту, которую оформляют в медицинском учреждении», — заключила она.

Ранее депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT напомнил, что россияне, относящиеся к числу федеральных льготников, каждый год до 1 октября могут выбрать, в какой форме получать положенный набор социальных услуг.