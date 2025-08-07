Россиянам напомнили, кому положены льготы по налогу на имущество

«Земельный налог не взимается с площади до шести соток, а если участок больше — налог начисляется только на излишек. По имущественному налогу льготы также предусмотрены: пенсионеры освобождаются от налога на одну постройку каждого типа (жилой дом, баня, гараж, сарай, хозпостройка) при условии, что площадь не превышает 50 кв. м. Если здание официально не оформлено, желательно пройти процедуру регистрации, чтобы избежать возможных проблем в будущем», — отметила сенатор.