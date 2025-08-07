Россиянам напомнили, кому положены льготы по налогу на имущество

«Земельный налог не взимается с площади до шести соток, а если участок больше — налог начисляется только на излишек. По имущественному налогу льготы также предусмотрены: пенсионеры освобождаются от налога на одну постройку каждого типа (жилой дом, баня, гараж, сарай, хозпостройка) при условии, что площадь не превышает 50 кв. м. Если здание официально не оформлено, желательно пройти процедуру регистрации, чтобы избежать возможных проблем в будущем», — отметила сенатор.
Епифанова пояснила, что также снижается налоговая нагрузка на предпенсионеров, которыми являются женщины от 55 лет и мужчины от 60 лет, обратившиеся в налоговую службу с соответствующим заявлением.
Без подачи официального заявления налоговые льготы предоставляться не будут, уточнила собеседница издания. Помимо федеральных преференций, в отдельных регионах России действуют дополнительные меры поддержки, включая, например, полное освобождение ветеранов и почётных граждан от уплаты земельного налога. Актуальную информацию о региональных льготах можно получить в местных органах социальной защиты.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией»