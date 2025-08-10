Россиянам напомнили, какие объекты нельзя строить на дачном участке

Узнать больше по теме

Росреестр: история, услуги и способы взаимодействия

Практически каждый хотя бы раз в жизни сталкивается с покупкой, продажей или арендой жилья, и в такие моменты без помощи Росреестра не обойтись. Расскажем, как создавалась эта организация и каковы ее функции.