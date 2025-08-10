Россиянам напомнили, какие объекты нельзя строить на дачном участке

Прежде всего, на дачном участке нельзя возводить многоквартирный жилой дом. В отличие от садового многоквартирный жилой дом требует соответствия строительным нормам и правилам (СНиПам). Это касается площади застройки, расстояния до границ участка, пожарных проездов, освещения помещений и многих других параметров, включая инженерную и социальную инфраструктуру.
На дачном участке возведение такого дома будет являться самовольной постройкой, что, согласно Гражданскому кодексу РФ, подлежит сносу по решению суда за счет лица, осуществившего строительство.
За такую постройку предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от 10 тысяч рублей для граждан, от 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 тысяч рублей для юридических лиц.
При этом на садовом земельном участке разрешено строительство садовых домов, жилых домов, указанных в описании вида разрешенного, хозяйственных построек и гаражей для собственных нужд.
Объект должен соответствовать следующим критериям: не более 3 этажей, высота не более 20 метров, состоять из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенном для раздела на самостоятельные объекты недвижимости.
Возводить объекты капитального строительства на садовых земельных участках можно, если такие земельные участки включены в предусмотренные правилами землепользования и застройки территориальные зоны, применительно к которым утверждены градостроительные регламенты, предусматривающие возможность такого строительства.
Помимо этого, указывают в Росреестре, на дачном участке нельзя возводить объекты для коммерческого и промышленного использования. Например, небольшой магазин, автомойка или автомастерская.
В данном случае строительство такого объекта на участке для ведения садоводства или для индивидуального жилищного строительства является незаконным, поскольку противоречит целевому назначению земли.
