Россиянам напомнили, что с 1 сентября вводятся особые правила о премиях

«Теперь они прописываются документально. Виды премий, их размеры, сроки, основания и условия выплаты премий работникам нужно определять в локальном нормативном акте, например в положении о премировании. Следует учитывать качество, эффективность и длительность работы», — подчеркнула собеседница RT.
В итоге, как пояснила специалист, государство разрешает уменьшать премию из-за проступка работника.
«При этом снизить премию можно только за тот период, в котором к работнику применили дисциплинарное взыскание, но не более чем на 20% от месячной зарплаты. Право на снижение должно быть прямо прописано в локальном нормативном акте, который должен быть принят с учётом мнения профсоюза (если он есть). Работник обязан ознакомиться с ним под личную подпись», — рассказала эксперт.
По её словам, обязательно стоит указать, при каких условиях работники могут претендовать на премию (например, выполнение плана продаж, отсутствие брака или соблюдение сроков).
«Сроки выплат также стоит определить заранее, чтобы сотрудники знали о том, в какой момент они смогут получить вознаграждение. Но учитывайте, что выплата премий, к примеру, самозанятым может быть чревата последствиями, так как премию вправе получать только работники по ТК России. В таком случае отношения могут быть переквалифицированы в трудовые, а компанию могут оштрафовать, доначислить ей налоги и страховые взносы», — предупредила она.
