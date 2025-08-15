Россиянам напомнили, что с 1 сентября вводятся особые правила о премиях

«При этом снизить премию можно только за тот период, в котором к работнику применили дисциплинарное взыскание, но не более чем на 20% от месячной зарплаты. Право на снижение должно быть прямо прописано в локальном нормативном акте, который должен быть принят с учётом мнения профсоюза (если он есть). Работник обязан ознакомиться с ним под личную подпись», — рассказала эксперт.