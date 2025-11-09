Ричмонд
Россиянам напомнили, что делать при перебоях с отоплением

Если в отопительный сезон тепло в квартире часто отключают или батареи недостаточно теплые, необходимо обратиться к исполнителю услуг — чаще всего это управляющая компания. В отдельных случаях размер платы за отопление можно уменьшить, вплоть до ее полной отмены, напомнили в Роспотребнадзоре.

Источник: Российская газета

В ведомстве рассказали о нормативах температуры в жилых помещениях: она должна быть не ниже +18 градусов, а в угловых комнатах — не ниже +20 градусов. В холодных районах (где температура наиболее холодной пятидневки составляет −31 градус и ниже) этот показатель должен быть не ниже +20 градусов, а в угловых комнатах — не ниже +22 градусов.

При этом перебои в подаче тепла по закону должны быть незначительными.

Так, максимально допустимая продолжительность перерыва составляет:

— не более 24 часов (в сумме) в течение одного месяца;

— не более 16 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от +12 градусов до нормативной температуры (+18−20 градусов);

— не более восьми часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от +10 до +12 градусов;

— не более четырех часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от +8 до +10 градусов.

В целом услуги отопления должны предоставляться круглосуточно на протяжении всего отопительного периода.

Что делать при постоянных перебоях с отоплением?

Если у вас в квартире долго нет тепла либо оно подается с низким качеством (например, батареи недостаточно горячие), то в первую очередь надо зафиксировать этот факт.

«Для этого необходимо сообщить о нарушении как в письменной форме, так и устно (например, по телефону). Ваше сообщение будет зарегистрировано аварийно-диспетчерской службой. Также вы можете отправить претензию по почте на юридический адрес исполнителя услуг с уведомлением о вручении», — рассказали в Роспотребнадзоре.

Если сотрудник службы знает причины нарушения, он обязан уведомить вас. Если причины неизвестны, он должен согласовать с вами дату и время проверки ситуации. По итогам проверки составляется акт, который подписывают все участники.

Если же УК не реагирует на ваше обращения или дает формальные ответы, а проблема не решается, вы можете обратиться в государственную жилищную инспекцию по месту жительства (обращение можно оставить на сайте инспекции). Кроме того, возможно обращение в суд с требованием возместить убытки (например, если вам пришлось использовать обогреватели и счета за электроэнергию значительно возросли), а также с просьбой о компенсации морального вреда.

Также в ведомстве напомнили: если в течение расчетного периода вы получаете некачественное отопление в своей квартире, то размер платы за эту услугу может быть уменьшен, вплоть до полной отмены оплаты.