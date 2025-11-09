Россиянам напомнили, что делать при перебоях с отоплением

Если же УК не реагирует на ваше обращения или дает формальные ответы, а проблема не решается, вы можете обратиться в государственную жилищную инспекцию по месту жительства (обращение можно оставить на сайте инспекции). Кроме того, возможно обращение в суд с требованием возместить убытки (например, если вам пришлось использовать обогреватели и счета за электроэнергию значительно возросли), а также с просьбой о компенсации морального вреда.