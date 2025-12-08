Россиянам могут удвоить лимит сверхурочной работы для роста доходов

«Увеличение лимита сверхурочных до 240 часов в год основано на принципе добровольности со стороны работника, а работодатель получает законное право за это платить. Каждый дополнительный час будет оплачиваться минимум в двойном размере. Это означает, что сотрудники, которые действительно хотят подработать, смогут легально увеличить свой доход по месту работы, а не искать ее на стороне. В свою очередь работодатель на законных основаниях сможет оплачивать часы переработки», — поясняет генеральный директор Центра стратегических разработок Павел Смелов.