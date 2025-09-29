Ричмонд
Россиянам компенсируют «советские» вклады на сумму в 5 миллиардов рублей

На компенсации гражданам России по «советским» вкладам направят около 5 млрд рублей, из них в следующем году выплатят 1,66 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных нижней палаты парламента.

Елена Гуринович
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что эта сумма — 5 млрд рублей — зарезервирована в проекте бюджета России на 2026−2028 годы.

«Направить на осуществление компенсационных выплат гражданам РФ по вкладам в Сберегательном банке РФ, вкладам в организациях государственного страхования РФ и выкуп имеющихся в наличии у владельцев — граждан РФ Государственных казначейских обязательств СССР и сертификатов Сберегательного банка СССР, являющихся гарантированными сбережениями в соответствии с Федеральным законом от 10 мая 1995 года № 73-ФЗ “О восстановлении и защите сбережений граждан Российской Федерации”, средства в 2026 году в сумме 1 662 300,0 тыс. рублей, в 2027 году в сумме 1 599 900,0 тыс. рублей и в 2028 году в сумме 1 555 100,0 тыс. рублей, предусмотренные настоящим Федеральным законом на погашение государственного внутреннего долга Российской Федерации», — говорится в документе Госдумы.

