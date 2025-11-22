Ричмонд
Россиян в январе ждет меньше рабочих дней, чем выходных

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россияне в январе 2026 года будут работать всего 15 дней из 31, но на размере окладной части зарплат это не скажется, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Источник: Freepik

Это будет самый «нерабочий» январь с 2021 года: в 2022 году россияне в январе работали 16 дней, в 2023 — 2025 годах — по 17.

«В 2026 году в январе рабочих дней будет только 15. Остальное — это будут нерабочие дни и нерабочие праздничные дни», — сказал Нилов.

Он отметил, что влияние такой пропорции рабочих и нерабочих дней на доходы россиян зависит от системы оплаты труда. «Окладная часть сокращаться не будет. То есть, работник получит окладную часть в полном объеме. Что касается премиальной части, стимулирующих выплат, здесь все зависит от того, как прописано в трудовом договоре и какие возможности у работодателя», — сообщил парламентарий. В свою очередь, при сдельной оплате труда размер зарплаты «будет зависеть от того, какое количество услуг оказано или продукции произведено».

«Вне зависимости от того, какая система оплаты труда — сдельная или фиксированная, если в выходной день работник выходит на работу, то у него происходит двойная оплата либо компенсация в виде дополнительного дня к оплачиваемому отпуску», — сказал Нилов.

