Россиян в январе ждет меньше рабочих дней, чем выходных

Он отметил, что влияние такой пропорции рабочих и нерабочих дней на доходы россиян зависит от системы оплаты труда. «Окладная часть сокращаться не будет. То есть, работник получит окладную часть в полном объеме. Что касается премиальной части, стимулирующих выплат, здесь все зависит от того, как прописано в трудовом договоре и какие возможности у работодателя», — сообщил парламентарий. В свою очередь, при сдельной оплате труда размер зарплаты «будет зависеть от того, какое количество услуг оказано или продукции произведено».