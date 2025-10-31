Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян в конце года ждет двухдневная рабочая неделя

В связи с переносом выходных 31 декабря будет нерабочим днем.

Источник: Getty Images via Unsplash+

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Последняя рабочая неделя в 2025 году будет двухдневной — понедельник и вторник. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Он отметил, что в этом году по решению правительства путем переноса выходных 31 декабря будет нерабочим днем.

«И так получается, что последняя неделя декабря будет состоять всего из двух рабочих дней: понедельник и вторник — соответственно, 29 и 30 декабря», — сказал депутат. «Среда, 31 декабря — предновогодний выходной день, и новый 2026 год настанет 1 января, в четверг, после короткой, всего двухдневной рабочей декабрьской недели», — подчеркнул Нилов.

Ранее в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что ближайшие новогодние праздники окажутся самыми длинными за многие годы, они продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.