Россиян в конце года ждет двухдневная рабочая неделя

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Последняя рабочая неделя в 2025 году будет двухдневной — понедельник и вторник. Об этом рассказал ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
Он отметил, что в этом году по решению правительства путем переноса выходных 31 декабря будет нерабочим днем.
«И так получается, что последняя неделя декабря будет состоять всего из двух рабочих дней: понедельник и вторник — соответственно, 29 и 30 декабря», — сказал депутат. «Среда, 31 декабря — предновогодний выходной день, и новый 2026 год настанет 1 января, в четверг, после короткой, всего двухдневной рабочей декабрьской недели», — подчеркнул Нилов.
Ранее в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что ближайшие новогодние праздники окажутся самыми длинными за многие годы, они продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.