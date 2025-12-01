Россиян в декабре ждет самая короткая рабочая неделя

«Последняя неделя декабря станет самой короткой. Мы будем работать всего два дня: понедельник и вторник», — сказала Бессараб.
Семь сокращенных рабочих недель будет в России в 2026 году, это будет связано с праздниками, сообщали ранее РИА Новости со ссылкой на сервис hh.ru.
«В 2026 году, согласно производственному календарю, ожидается семь сокращенных рабочих недель», — сообщили в сервисе.
Согласно hh.ru в феврале россияне будут отдыхать с 21 по 23 в честь Дня защитника Отечества, а работать четыре дня — с 24 по 27.
В марте короткая рабочая неделя будет с 10 по 13 число.
В апреле — перед майскими праздниками — с 27 по 30 апреля.
В мае — с 12 по 15 число.
С 8 по 11 июня будет четырехдневная рабочая неделя.
4 ноября и 31 декабря 2026 года также будут днями отдыха, поэтому в ноябре рабочая неделя россиян будет разделена на две части, которая продлится всего четыре дня. В последнюю неделю декабря предстоит работать всего три дня.
