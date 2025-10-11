Россиян предупредили о штрафах из-за холодильника

Обычный пользователь может перевозить крупногабаритный груз в багажнике своего автомобиля. При этом есть ограничения: объект не может выступать за габариты машины более чем на два метра, иначе это регулируется правилами перевозки крупногабаритных грузов. Штраф за нарушение предусмотрен статьей 12.21 КРФоАП и составляет 500 рублей, — подчеркнул Салкин.
Юрист отметил необходимость соблюдения правил, изложенных в пункте 23.3 ПДД, требующих обеспечения свободного обзора водителю, простоты управления и сохранения устойчивости транспортного средства. Он также подчеркнул, что запрещено закрывать регистрационный знак и световые приборы.
Кроме того, сообщил он, груз, выступающий за габариты автомобиля спереди или сзади более чем на один метр либо сбоку более чем на 0,4 метра от внешнего края габаритного огня, подлежит обозначению опознавательными знаками «Крупногабаритный груз». В темное время суток и в условиях недостаточной видимости такой груз дополнительно должен быть обозначен спереди фонарем или световозвращателем белого цвета, а сзади — фонарем или световозвращателем красного цвета.
