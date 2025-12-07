Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян призвали иметь при себе наличные деньги: вот для чего

Аналитик Абелев рассказал, что россиянам стоит иметь при себе 5−7 тысяч рублей.

Источник: Фото Елены Ермолиной

Несмотря на развитие безналичных платежей, определенную сумму наличных денег все же стоит иметь при себе. Об этом рассказал аналитик Олег Абелев в беседе с агентством «Прайм».

По его мнению, нужная сумма индивидуальна и зависит от дохода, образа жизни и региона. В столицах стоит носить 5−7 тысяч рублей, а в регионах — 2−5 тысяч. Этого обычно хватает на непредвиденные случаи.

«Сохраняются платежи наличными в сфере услуг: магазинах, парикмахерских, на рынках, в кафе и так далее. Часто микробизнес сам инициирует процесс оплаты наличными. Ведь им невыгодно принимать оплату в картах из-за оплаты банковского эквайринга», — пояснил эксперт.

Абелев добавил, что наличными обычно рассчитываются в транспорте, магазинах и при пополнении счета телефона. Это бывает удобнее и позволяет не платить комиссию за маленькие суммы.

На днях Центробанк РФ принял решение отменить ограничения для перевода денег за рубеж для граждан РФ и дружественных стран.

Узнать больше по теме
Деньги: постигаем основы финансовой грамотности
Мы используем деньги в повседневной жизни каждый день, редко задумываясь о них как о сложной системе. Если вы хотите больше узнать об этом финансовом инструменте и его функциях, читайте наш материал.
Читать дальше