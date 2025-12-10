Россиян предупредили об опасности денежных переводов на праздниках

«Сбор средств среди коллег на новогодние подарки, как правило, не вызывает вопросов при правильном оформлении. Ключевое значение имеет точное и однозначное назначение платежа, например: “на новогодний подарок коллективу” или “сбор на корпоративный подарок”. Банковские системы анализируют операции по совокупности параметров, поэтому единый перевод от каждого участника выглядит более предсказуемо для алгоритмов, чем несколько разрозненных платежей. Однако при сборе денег на дорогой подарок разумнее назначить ответственного, который снимет наличные и приобретет подарок, чем переводить крупную сумму на карту одного сотрудника», — уточнил юрист.