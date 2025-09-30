Россиян предупредили о сроках возникновения «пузыря» на рынке жилья

«Наблюдающийся во второй половине 2025 года 80%-й разрыв между стоимостью первичного и вторичного жилья является структурной ценовой деформацией рынка недвижимости. Вероятность появления пузыря на российском рынке недвижимости в 2026—2027 годах весьма высокая. Она зависит от определенных факторов, среди которых ключевыми являются экономические и региональные. Обвал цен на жилье в результате наиболее вероятен в регионах, где наблюдается максимальный (70−80%) разрыв между ценами на первичке и вторичке, и где наблюдается высокий удельный вес строительства при слабом спросе», — рассказала Казова.