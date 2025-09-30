Ричмонд
Россиян предупредили о сроках возникновения «пузыря» на рынке жилья

«Пузырь» на российском рынке недвижимости может возникнуть в 2026—2027 годах. Такой прогноз представила «Газете.Ru» экономист Залина Казова.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

«Наблюдающийся во второй половине 2025 года 80%-й разрыв между стоимостью первичного и вторичного жилья является структурной ценовой деформацией рынка недвижимости. Вероятность появления пузыря на российском рынке недвижимости в 2026—2027 годах весьма высокая. Она зависит от определенных факторов, среди которых ключевыми являются экономические и региональные. Обвал цен на жилье в результате наиболее вероятен в регионах, где наблюдается максимальный (70−80%) разрыв между ценами на первичке и вторичке, и где наблюдается высокий удельный вес строительства при слабом спросе», — рассказала Казова.

По словам эксперта, сохраняющийся в России критический разрыв в стоимости между первичным и вторичным жильем, достигающий в отдельных регионах 80%, создает серьезную угрозу для рынка недвижимости. Ошеломительная разница в ценах объясняется тем, что строительство новых домов активно стимулируется государством через субсидируемые ипотечные программы, тогда как рынок вторичного жилья оказался лишен подобной поддержки и вынужден бороться за выживание в условиях свободного плавания.

В перспективе девелоперы могут снизить ценовую нагрузку на новостройки, что приведет к плавной стагнации на рынке первичного жилья и сокращению разрыва, считает она. Однако существует и рискованный сценарий, при котором возможен обвал цен. Для этого необходимо сочетание нескольких факторов: продолжающийся рост цен на первичное жилье, неконтролируемое ипотечное кредитование, отсутствие грамотного регулирования строительной отрасли, перенасыщение рынка, а также снижение спроса и покупательной способности населения.

Жесткой просадки цен, по мнению Казовой, можно избежать. Ключевыми условиями для этого являются взвешенная политика Центрального банка, трансформация системы льготных ипотечных кредитов в сторону адресной помощи заемщикам, управляемая инфляция, контроль над темпами строительства, рост доходов населения и введение налоговых послаблений для сделок с вторичной недвижимостью.

