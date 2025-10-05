Ричмонд
Россиян предупредили о штрафе за замену батареи

Штраф до 2,5 тысячи рублей грозит за замену батарей в квартире. Такое взыскание применяют при установке радиатора другого типа, сообщил NEWS.ru юрист Михаил Салкин.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Аргументы и факты

«За замену батарей может наступить ответственность, если при этом происходит переустройство, то есть меняется количество отопительных секций или вид батареи, например с чугунных на биметаллические. Часть 2 статьи 7.21 КРФоАП предполагает, что штраф составит от двух до двух с половиной тысяч рублей. И еще суд обяжет восстановить прежнее состояние, то есть вернуть все в соответствии с проектом дома», — разъяснил Салкин.

Ранее эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев заявлял, что соседи могут потребовать демонтировать наружный блок кондиционера при отсутствии разрешения на его установку от двух третей собственников многоквартирного дома. Он подчеркивал, что такое требование допустимо в любой ситуации, в том числе и тогда, когда соседу просто не нравится внешний вид оборудования.

В свою очередь, общественный деятель и эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь отмечал, что Роспотребнадзор может оказать содействие в решении проблемы с магазином у дома, если он создает неудобства для жителей. По его словам, если иным способом вопрос решить не удается, то добиться закрытия торговой точки можно через суд.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

