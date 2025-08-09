Россиян предупредили о схеме мошенников с пособиями

Как отмечает Банки.ру со ссылкой на компанию, фейковые сообщения распространяются в Telegram-каналах, в названиях которых присутствуют слова «пособия», «выплаты», «льготы». Мошенники размещают публикации среди достоверной инвормации о социальной поддержке.
Так, россиянам обещают выплаты в размере 16 000 рублей, пособия на ребенка до 35 000 рублей или даже сертификат на 1 млн рублей на жилье для молодых семей и одиноких родителей. Также в публикации крепят ссылку неработающего сайта в качестве источника.
Отмечается, что фейки используются для кражи денег и личных данных через мессенджер.
Чтобы не попасться на уловку, россиянам советуют доверять только проверенным источникам информации и подтверждать данные через личный кабинет на портале «Госуслуги» или при личном обращении в МФЦ.
