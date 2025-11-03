Россиян предупредили о схемах мошенников на «черную пятницу»

Как отмечают эксперты, схемы в данном случае разнообразны: это может быть фишинг под видом службы поддержки, где после покупки приходит смс о «проблеме с заказом» или «оформлении возврата» с фишинговой ссылкой для «подтверждения данных». Также это могут быть ложные акции и кэшбэк-сервисы — реклама в соцсетях с предложением получить «огромный кэшбэк» за покупки в определенных магазинах после уплаты «активационного» сбора.