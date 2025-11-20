Россиян предупредили о рисках простого способа «разморозить» деньги на счете

«Формально вернуть деньги при блокировке по 115-ФЗ можно, закрыв заблокированный счет, написав заявление и указав реквизиты счета в другой кредитной организации, куда будут переведены средства. Но этот метод запускает “эффект домино”. Когда ваши деньги придут на карту в другом банке, там будет отметка, что перевод осуществлен по закрытию счета. Это уже является признаком повышенного AML-риска (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию доходов. — NEWS.ru), и как следствие, ваш рейтинг в системах мониторинга нового банка также будет ухудшен», — отметил Николаев.
По мнению эксперта, проблема переместится вместе с деньгами, что с высокой вероятностью приведет к быстрой блокировке счета уже в новом банке.
Вместо того, чтобы переносить проблему из одного банка в другой, юрист рекомендует добиваться полного снятия ограничений, наложенных по 115-ФЗ. Для этого необходимо запросить в банке обоснование блокировки, подготовить пакет документов, опровергающих подозрения в отмывании денег, и при необходимости обжаловать действия финансовой организации в судебном порядке, заключил он.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».