Россиян предупредили о рисках простого способа «разморозить» деньги на счете

Попытка перевести деньги с заблокированного счета может привести к серьезным последствиям, отметке «особая метка» и новой блокировке, сообщил NEWS.ru сертифицированный AML-юрист, управляющий партнер «ЮРЛ Групп» Семен Николаев.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

«Формально вернуть деньги при блокировке по 115-ФЗ можно, закрыв заблокированный счет, написав заявление и указав реквизиты счета в другой кредитной организации, куда будут переведены средства. Но этот метод запускает “эффект домино”. Когда ваши деньги придут на карту в другом банке, там будет отметка, что перевод осуществлен по закрытию счета. Это уже является признаком повышенного AML-риска (Anti-Money Laundering, противодействие отмыванию доходов. — NEWS.ru), и как следствие, ваш рейтинг в системах мониторинга нового банка также будет ухудшен», — отметил Николаев.

По мнению эксперта, проблема переместится вместе с деньгами, что с высокой вероятностью приведет к быстрой блокировке счета уже в новом банке.

Вместо того, чтобы переносить проблему из одного банка в другой, юрист рекомендует добиваться полного снятия ограничений, наложенных по 115-ФЗ. Для этого необходимо запросить в банке обоснование блокировки, подготовить пакет документов, опровергающих подозрения в отмывании денег, и при необходимости обжаловать действия финансовой организации в судебном порядке, заключил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

