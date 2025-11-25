Россиян предупредили о рисках из-за «бабушкиных схем» с жильем

По его мнению, необходимо разделять подобные случаи на разные категории дел, а не бездумно следовать сложившемуся прецеденту. Если сделка была проверена нотариусом, зарегистрирована в Росреестре, а дееспособность продавца подтверждена справками и видеофиксацией, то возврат квартиры должен быть возможен только при условии полного возврата покупателю уплаченных средств. Также эксперт задается вопросом к банкам относительно того, почему те без проверок пропускают нетипичные для своих клиентов операции на десятки миллионов рублей.