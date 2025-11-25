Россиян предупредили о рисках из-за «бабушкиных схем» с жильем

Ситуация на рынке началась с так называемого «прецедента Долиной», когда артистка через суд вернула себе проданную квартиру, оставив покупателя без денег и жилья. Вслед за этим, пользуясь пробелами в законодательстве, активизировались аферисты и мошенники, создав серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
Как отметил Кричевский в беседе с агентством Прайм, тренд на «пересмотр» сделок уже распространился не только на пенсионеров, но и на экономически активное население и затронул авторынок как второй по стоимости сегмент.
«Что имеем в итоге? Ущерба по самым скромным подсчетам такие сделки уже принесли на несколько десятков миллиардов рублей, а если учитывать проценты по ипотеке, то больше сотни миллиардов. И самое здесь страшное в том, что нет инструментов, которые могут помочь семьям с детьми ни вернуть деньги, ни получить квартиру — страховое возмещение не покроет всю ипотеку», — подчеркнул финансовый эксперт.
По его мнению, необходимо разделять подобные случаи на разные категории дел, а не бездумно следовать сложившемуся прецеденту. Если сделка была проверена нотариусом, зарегистрирована в Росреестре, а дееспособность продавца подтверждена справками и видеофиксацией, то возврат квартиры должен быть возможен только при условии полного возврата покупателю уплаченных средств. Также эксперт задается вопросом к банкам относительно того, почему те без проверок пропускают нетипичные для своих клиентов операции на десятки миллионов рублей.
Еще одним решением может стать придание нотариально оформленным сделкам статуса «железобетонных», чтобы их было невозможно оспорить через суд по причине якобы оказанного на продавца социального влияния. Такой подход, по его мнению, сразу прояснит истинные намерения продавца.
Однако главной мерой эксперт называет срочное создание детальной и тщательно проработанной законодательной базы для регулирования этого вопроса. От этого зависит стабильность рынка недвижимости, будущее семей с детьми и, в конечном счете, настроения в обществе, заключил специалист.
