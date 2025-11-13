Россиян предупредили о рисках для пенсии из-за ошибок в трудовой книжке

Наиболее распространенными ошибками в трудовой книжке являются путаница с датами приема и увольнения, особенно при переносе информации из старых бумажных документов с выцветшими или неразборчивыми записями.
«Потеря даже нескольких месяцев стажа — это прямая угроза размеру ежемесячной выплаты. За каждый неучтенный месяц вы недополучите пенсионные баллы, так как страховые взносы за этот период просто выпадают из расчета», — отметил Виноградов.
Серьезной проблемой становится неполное указание в записи о приеме на работу полного наименования организации или должности, например, использование аббревиатуры «МУП» вместо «Муниципальное унитарное предприятие». Такая запись может быть признана недействительной.
Если компания за время работы сменила название или была реорганизована, доказать этот период стажа крайне сложно, поскольку сотрудники Социального фонда сверяют данные трудовой книжки с официальной информацией из ЕГРЮЛ, и аббревиатура вместо уставного названия потребует дополнительного подтверждения.
Для работников вредных и тяжелых производств малейшая неточность в названии должности может лишить права на досрочную пенсию. Название профессии должно дословно совпадать с формулировками из официальных списков, иначе Социальный фонд вправе не зачесть этот период в специальный стаж.
Также могут поставить под сомнение факт работы технические недочеты: нечеткий оттиск печати, ее отсутствие в записи об увольнении, а также любые незаверенные помарки и подчистки. Процесс исправления записей строго регламентирован и занимает много времени, а если работодатель к моменту оформления пенсии ликвидирован, подтверждать факт трудовых отношений придется через суд.
«Чтобы не оказаться в такой ситуации, выработайте привычку раз в год внимательно проверять данные в трудовой книжке. Это позволит своевременно устранить недочеты и не подвергаться риску снижения пенсионных начислений», — подытожил Виноградов.
