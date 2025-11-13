Россиян предупредили о рисках для пенсии из-за ошибок в трудовой книжке

Также могут поставить под сомнение факт работы технические недочеты: нечеткий оттиск печати, ее отсутствие в записи об увольнении, а также любые незаверенные помарки и подчистки. Процесс исправления записей строго регламентирован и занимает много времени, а если работодатель к моменту оформления пенсии ликвидирован, подтверждать факт трудовых отношений придется через суд.