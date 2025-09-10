Россиян предупредили о нюансах перерасчета пенсий в 2026 году

По его словам, первый этап пройдет в феврале и будет связан с фактической инфляцией в 2025 году.
«По предварительным расчетам, ее показатель может достичь 9%. В результате фиксированная выплата к пенсии по старости предположительно возрастет с 8907,70 до 9709,39 рубля, а цена индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) составит 158,80 рубля», — поясняет эксперт.
Второй этап запланирован на апрель, размер выплат будет зависеть от доходов Социального фонда и темпов увеличения средней зарплаты по России.
При этом сохраняются все надбавки за иждивенцев, работу на Крайнем Севере, в сельской местности, а также доплата до прожиточного минимума, подчеркнул Виноградов.