Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россиян предупредили о нюансах перерасчета пенсий в 2026 году

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Индексация пенсий с 2026 года будет проходить в два этапа. Кого она коснется, рассказал агентству «Прайм» декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов.

Источник: © РИА Новости

По его словам, первый этап пройдет в феврале и будет связан с фактической инфляцией в 2025 году.

«По предварительным расчетам, ее показатель может достичь 9%. В результате фиксированная выплата к пенсии по старости предположительно возрастет с 8907,70 до 9709,39 рубля, а цена индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) составит 158,80 рубля», — поясняет эксперт.

Второй этап запланирован на апрель, размер выплат будет зависеть от доходов Социального фонда и темпов увеличения средней зарплаты по России.

При этом сохраняются все надбавки за иждивенцев, работу на Крайнем Севере, в сельской местности, а также доплата до прожиточного минимума, подчеркнул Виноградов.

Узнать больше по теме
Что такое инфляция: причины и последствия
Этот процесс влияет на цены, доходы, кредиты и другие экономические показатели. В статье подробнее разберемся, что такое инфляция, к чему она может привести и как защитить от нее свои сбережения.
Читать дальше