Россиян предупредили о новой схеме мошенников с ЖКХ

Мошенники под видом сотрудников МФЦ выманивают у пожилых людей коды доступа и деньги, убеждая их оформить льготный перерасчет коммунальных услуг, пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Т-Банка.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: Татьяна Кораблева/ТАСС

«Мошенники звонят от имени сотрудников МФЦ и предупреждают о внеплановом повышении тарифов за коммунальные услуги. Якобы в среднем расходы увеличатся примерно на 30%», — приводит пресс-служба слова Сергей Мурашова, руководителя отдела рисков банка и бизнеса Т-Банка.

Далее, продолжает ТАСС, жертве предлагают подать заявление на перерасчет в МФЦ, для чего просят назвать код из СМС, представляя его как номер электронной очереди. На самом деле это код для входа на Госуслуги. Затем злоумышленники, представляясь сотрудниками Роскомнадзора или Банка России, сообщают о «взломе» и под этим предлогом вынуждают переводить деньги на «безопасный счет» или отдавать наличные курьеру.

Чтобы не попадаться на удочку, россиянам рекомендуют просить пожилых родственников никогда не сообщать коды из СМС и личные данные по телефону. Для дополнительной защиты родных можно подключить «сервис второй руки», подчеркивает издание.

Сервис «второй руки», как поясняется на сайте Банка России, помогает защитить деньги от мошенников. Он позволяет человеку назначить уполномоченное лицо (помощника), которое сможет подтверждать или отклонять некоторые банковские операции по переводу, снятию наличных. Если, например, денежный перевод или снятие наличных покажется уполномоченному лицу (помощнику) подозрительным, он может отклонить операцию.

