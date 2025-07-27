Россиян предупредили о новом риске остаться без своего автомобиля

Она напомнила, что у займов под залог машины есть плюсы:
- быстрое оформление кредита,
- отсутствие поручителей,
- микрофинансовая организация не проверяет кредитную нагрузку клиента,
- заемщик может пользоваться своим транспортным средством.
Помимо этого, на фоне высоких ставок по потребкредитам предложения микрофинансовых организаций уже не кажутся такими уж невыполнимыми.
«Займы под залог авто обычно берут те, кто живет от зарплаты до зарплаты», — считает эксперт.
Как только случаются непредвиденные траты, сразу встает вопрос — где взять деньги.
Такие кредиты берут в случае поломки холодильника или стиральной машины, когда срочно нужны деньги на лечение зубов или операции.
«Самый большой риск в том, что человек может просто не справиться с платежами, ведь процентная ставка по микрозаймам высока, а залоговая стоимость автомобиля будет никак не выше 50% от рыночной цены», — отметила эксперт.
Автомобиль могут изъять за неуплату, а на человеке «повиснет» долг. В случае развития негативного сценария, это может привести к банкротству.