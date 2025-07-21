Россиян предупредили о массовых сокращениях в 2025 году

Наиболее заметна эта тенденция в добывающей промышленности, машиностроении и фармацевтическом секторе. Как отмечает ЦБ, основной причиной стало снижение спроса на продукцию этих отраслей. В сложившихся условиях многие предприятия вынуждены принимать меры по оптимизации затрат — вводить режим неполной занятости, предоставлять внеплановые отпуска или переносить графики отпусков.
Ярким примером стал случай крупного производителя сельхозтехники, который перенёс начало ежегодных отпусков сотрудников с августа-сентября на июнь. В Центробанке поясняют: «данное решение является вынужденным».
Ранее россиян предупредили о возможном сокращении премий во второй половине 2025 года. Это связано с ухудшением экономической ситуации, вызванной рядом макроэкономических факторов. Основные проблемы заключаются в усилиях Центрального банка по контролю инфляции, увеличении дефицита бюджета на фоне снижения цен на энергетические ресурсы и влиянием геополитических факторов.