Россиян предупредили о частых ошибках при покупке квартиры с маткапиталом

«Доли рассчитываются не от всей квартиры, а пропорционально размеру направленного на ее покупку маткапитала. Например, если квартира стоит 6 млн руб., а маткапиталом погашено 600 тыс. руб., то в соглашении необходимо распределить по долям не всю жилплощадь, а только 1⁄10 от нее. При этом выделить доли детям необходимо в течение шести месяцев с момента, когда жилье становится собственностью. Для квартир, купленных без ипотеки, срок отсчитывается с момента перечисления маткапитала продавцу, а при покупке в ипотеку — после ее полного погашения и снятия обременения», — резюмировал эксперт.