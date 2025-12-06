Россиян предупредили о частых ошибках при покупке квартиры с маткапиталом

Например, если квартира находится в аварийном доме или у нее имеются юридические ограничения, ПФР может отказать в перечислении средств. Покупатель же к этому моменту уже успевает подписать предварительный договор и внести задаток.
«Перед внесением маткапитала важно убедиться, что объект соответствует всем условиям — от юридической чистоты до статуса пригодности для проживания. Согласно требованиям, жилье не должно быть аварийным, ветхим или подлежать сносу. При покупке вторичного жилья может потребоваться заключение о пригодности. А при покупке квартиры в новостройке стоит проверить, что застройщик вносит сведения о договоре ДДУ в реестр Росреестра», — прокомментировал он.
Еще одна ошибка — неверная оценка суммы маткапитала в общей стоимости жилья. Иногда семьи рассчитывают, что средств маткапитала хватит на часть первоначального взноса, но не учитывают, что его полная сумма становится доступна только после перечисления ПФР на счет банка, уже в рамках основной сделки. То есть часть суммы должна быть оплачена из собственных средств.
«Материнский капитал формально может служить единственным первоначальным взносом, однако у семьи должны быть собственные средства для внесения части суммы для одобрения ипотеки. Поэтому банки рекомендуют иметь собственные сбережения для первоначального взноса (обычно 10−20% от стоимости жилья), а материнский капитал в таком случае выступает как инструмент для уменьшения тела кредита и, как следствие, ежемесячного платежа», — пояснил Овечкин.
Зачастую семьи, использовавшие материнский капитал при покупке недвижимости, пренебрегают обязательством о выделении долей, откладывая его на потом, и это тоже является ошибкой. Стоит помнить, что невыполнение этого обязательства после погашения ипотеки грозит серьезными санкциями со стороны органов опеки и признанием сделки недействительной.
«Доли рассчитываются не от всей квартиры, а пропорционально размеру направленного на ее покупку маткапитала. Например, если квартира стоит 6 млн руб., а маткапиталом погашено 600 тыс. руб., то в соглашении необходимо распределить по долям не всю жилплощадь, а только 1⁄10 от нее. При этом выделить доли детям необходимо в течение шести месяцев с момента, когда жилье становится собственностью. Для квартир, купленных без ипотеки, срок отсчитывается с момента перечисления маткапитала продавцу, а при покупке в ипотеку — после ее полного погашения и снятия обременения», — резюмировал эксперт.