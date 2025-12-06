Ричмонд
Россиян предупредили, какое наказание грозит за срубленную к Новому году елку

Закон запрещает вырубку деревьев без разрешения. Согласно ст. 8.28 Кодекса России об административных правонарушениях, запрещается рубить, повреждать или выкапывать деревья, кустарники и лианы в лесах без соответствующих разрешений, рассказал в беседе с RT директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.

Источник: Freepik

«Размер штрафа зависит от тяжести нарушения. За вырубку, повреждение или выкапывание деревьев: для граждан — штраф от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Если нарушение совершено с использованием техники или в лесопарковой зоне: для граждан — штраф от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей», — добавил эксперт.

При этом орудия нарушения и спиленные деревья подлежат конфискации, подчеркнул Поздняков.

«Если ущерб превышает 5 тыс. рублей или срублено дерево ценной породы, нарушитель может быть привлечён уже к уголовной ответственности по ст. 260 УК России», — заявил специалист.

Он порекомендовал приобретать новогодние деревья только у проверенных продавцов на официальных елочных базарах, в специализированных магазинах и сетях, у юридических лиц с полным пакетом документов (договоры с лесхозами, акты приёма-передачи).

«Если вы покупаете елку через интернет — убедитесь, что у продавца есть все разрешительные документы в электронном виде. Помните: легально заготовленные деревья проходят контроль качества и не несут угрозы для вашего дома в виде насекомых или инфекций», — заключил собеседник RT.

Ранее в Роскачестве дали рекомендации по выбору новогодней елки.

