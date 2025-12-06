Россиян предупредили, какое наказание грозит за срубленную к Новому году елку

«Размер штрафа зависит от тяжести нарушения. За вырубку, повреждение или выкапывание деревьев: для граждан — штраф от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей. Если нарушение совершено с использованием техники или в лесопарковой зоне: для граждан — штраф от 4 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 300 тыс. до 500 тыс. рублей», — добавил эксперт.