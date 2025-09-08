Россиян научили, как защитить аккаунт в Telegram

«Скройте свой номер телефона от посторонних глаз. Это обеспечит вашу приватность в общении, снизит вероятность получения сообщений от злоумышленников и нежелательной рассылки от незнакомцев. Здесь, в разделе “Конфиденциальность” — “Номер телефона”, можно выбрать, кто может найти вас в Telegram по номеру телефона: все пользователи или только контакты из вашей телефонной книги», — сказано в публикации ведомства в Telegram.
В МВД также посоветовали периодически проверять список устройств, имеющих доступ к аккаунту. Так, если в разделе «Устройства» есть активное подключение с неизвестного девайса, то необходимо удалить его, завершив сеанс, если сеанс неактивен можно выставить автоматическое завершение сеансов: при потере устройства аккаунт перестанет быть активным спустя выбранное время.
«Включите двухфакторную аутентификацию. В “Настройках” в разделе “Конфиденциальность” установите “Облачный пароль”. Его нужно будет вводить каждый раз при входе в аккаунт с нового устройства в дополнение к коду из смс. Облачный пароль обезопасит учётную запись от мошенников, даже если они завладеют вашим устройством или номером телефона», — сказано в материале.
Кроме того, вовкладке «Избранное» не стоит хранить важные сведения, например, сканы документов, сообщения с паролями и логинами, банковские реквизиты, приватные фотографии. В МВД отмечают, что мошенники знают, что многие пользователи используют эту вкладку для хранения данных, поэтому при взломе аккаунта в первую очередь смотрят ее.
«Запретите незнакомцам звонить вам в Telegram. В разделе “Конфиденциальность” возможно ограничить круг пользователей, которые могут звонить вам. Например, можно оставить такую опцию только для людей, которые есть в ваших контактах. Теперь мошенники, которые могут выдавать себя за ваших близких или коллег, размещая в профиле их имена и фото, не дозвонятся до вас», — говорит в сообщении.
В МВД также дали рекомендации по защите аккаунта. Так, никому нельзя сообщать код подтверждения для входа от Telegram, не следует переходить по ссылкам от незнакомцев, а сообщения со ссылками от близких необходимо перепроверять, нужно проявлять бдительность к сообщениям с просьбой скачать какой-либо файл, также нужно игнорировать сайты и ресурсы, требующие авторизацию через Telegram.
«Периодически обновляйте пароль от учетной записи. Не пересылайте личные и финансовые данные в Telegram. Регулярно очищайте кэш, который может хранить в себе чувствительную информацию», — отметили в управлении.
Правоохранители также напомнили, что с 1 июня 2025 года госорганам и финансовым организациям запрещено использовать зарубежные мессенджеры для общения с гражданами. Отмечается, что это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за работников этих организаций.
