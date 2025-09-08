Россиян научили, как защитить аккаунт в Telegram

«Запретите незнакомцам звонить вам в Telegram. В разделе “Конфиденциальность” возможно ограничить круг пользователей, которые могут звонить вам. Например, можно оставить такую опцию только для людей, которые есть в ваших контактах. Теперь мошенники, которые могут выдавать себя за ваших близких или коллег, размещая в профиле их имена и фото, не дозвонятся до вас», — говорит в сообщении.