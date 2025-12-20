Россиян научили, как вернуть уплаченные налоги по вкладам

Проценты по вкладам, полученные в 2023—2024 годах, включаются в общую налоговую базу для расчета НДФЛ. Это позволяет использовать такой доход для получения налоговых вычетов. Право на вычет имеют граждане, получившие процентный доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% или 15% для доходов свыше 5 миллионов рублей, и понесшие соответствующие расходы.
В частности, можно заявить социальный вычет на лечение, обучение, благотворительность и фитнес для себя или близких родственников. Также доступен имущественный вычет при покупке жилья и уплате процентов по ипотеке, а также вычет по индивидуальному инвестиционному счету при внесении на него средств.
«Необходимо обратить внимание, что возврат налога с доходов от банковских вкладов доступен для тех, кто не платит НДФЛ с заработной платы, например, для самозанятых, индивидуальных предпринимателей или пенсионеров. Остальные могут получить вычет с зарплаты», — отметила Белоглазова.
Для реализации права на возврат налога необходимо подготовить комплект документов, подтверждающих право на соответствующие налоговые вычеты. К таким документам относятся договоры, платёжные документы и справки, подтверждающие факт понесенных расходов.
Далее требуется заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. В декларации важно корректно указать источник процентного дохода, а именно наименование банка, его ИНН и КПП. Для отражения дохода используется код 6014, после чего вносится общая сумма полученных процентов в рублях. Для учёта необлагаемого лимита применяется код вычета 914: на сумму 150 тысяч рублей за 2023 год и 210 тысяч рублей за 2024 год, что уменьшает налогооблагаемую базу.
Например, если самозанятый гражданин получил 250 тысяч рублей процентов по вкладам в 2023 году, то после применения необлагаемого лимита в 150 тысяч рублей налогооблагаемая база составит 100 тысяч рублей. С этой суммы будет исчислен НДФЛ в размере 13 тысяч рублей. При наличии подтверждённых расходов, например, 80 тысяч рублей на лечение и 20 тысяч на фитнес, можно претендовать на возврат всей уплаченной суммы налога, то есть 13 тысяч рублей.
«Обратите внимание, что с 1 января 2025 года вступили в силу изменения в законодательстве, которые отменили возможность получения налогового вычета с процентов по вкладам. Согласно пункту 3 статьи 210 Налогового Кодекса Российской Федерации, теперь налоговые вычеты применяются только к доходам, составляющим основную налоговую базу. Поскольку проценты по вкладам из нее исключены, любые виды налоговых вычетов — будь то стандартные, социальные или имущественные — к ним применяться не будут», — подчеркнула Белоглазова.
Декларацию за 2023 год можно подать в налоговый орган до конца 2026 года, а за 2024 год — до конца 2027 года. Для удобства подготовки и подачи документов рекомендуется использовать сервисы Федеральной налоговой службы России.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».