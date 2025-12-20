Ричмонд
Россиян научили, как вернуть уплаченные налоги по вкладам

Налогоплательщики, уплатившие НДФЛ на доход по вкладам за 2023 или 2024 годы, вправе вернуть налог или его часть, если совершали определенные траты в упомянутый период. Инструкцию по возврату дала агентству «Прайм» юрист ЕЮС Анастасия Белоглазова.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Shutterstock

Проценты по вкладам, полученные в 2023—2024 годах, включаются в общую налоговую базу для расчета НДФЛ. Это позволяет использовать такой доход для получения налоговых вычетов. Право на вычет имеют граждане, получившие процентный доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13% или 15% для доходов свыше 5 миллионов рублей, и понесшие соответствующие расходы.

В частности, можно заявить социальный вычет на лечение, обучение, благотворительность и фитнес для себя или близких родственников. Также доступен имущественный вычет при покупке жилья и уплате процентов по ипотеке, а также вычет по индивидуальному инвестиционному счету при внесении на него средств.

«Необходимо обратить внимание, что возврат налога с доходов от банковских вкладов доступен для тех, кто не платит НДФЛ с заработной платы, например, для самозанятых, индивидуальных предпринимателей или пенсионеров. Остальные могут получить вычет с зарплаты», — отметила Белоглазова.

Для реализации права на возврат налога необходимо подготовить комплект документов, подтверждающих право на соответствующие налоговые вычеты. К таким документам относятся договоры, платёжные документы и справки, подтверждающие факт понесенных расходов.

Далее требуется заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. В декларации важно корректно указать источник процентного дохода, а именно наименование банка, его ИНН и КПП. Для отражения дохода используется код 6014, после чего вносится общая сумма полученных процентов в рублях. Для учёта необлагаемого лимита применяется код вычета 914: на сумму 150 тысяч рублей за 2023 год и 210 тысяч рублей за 2024 год, что уменьшает налогооблагаемую базу.

Например, если самозанятый гражданин получил 250 тысяч рублей процентов по вкладам в 2023 году, то после применения необлагаемого лимита в 150 тысяч рублей налогооблагаемая база составит 100 тысяч рублей. С этой суммы будет исчислен НДФЛ в размере 13 тысяч рублей. При наличии подтверждённых расходов, например, 80 тысяч рублей на лечение и 20 тысяч на фитнес, можно претендовать на возврат всей уплаченной суммы налога, то есть 13 тысяч рублей.

«Обратите внимание, что с 1 января 2025 года вступили в силу изменения в законодательстве, которые отменили возможность получения налогового вычета с процентов по вкладам. Согласно пункту 3 статьи 210 Налогового Кодекса Российской Федерации, теперь налоговые вычеты применяются только к доходам, составляющим основную налоговую базу. Поскольку проценты по вкладам из нее исключены, любые виды налоговых вычетов — будь то стандартные, социальные или имущественные — к ним применяться не будут», — подчеркнула Белоглазова.

Декларацию за 2023 год можно подать в налоговый орган до конца 2026 года, а за 2024 год — до конца 2027 года. Для удобства подготовки и подачи документов рекомендуется использовать сервисы Федеральной налоговой службы России.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».

