Россиян научили, как вернуть уплаченные налоги по вкладам

Например, если самозанятый гражданин получил 250 тысяч рублей процентов по вкладам в 2023 году, то после применения необлагаемого лимита в 150 тысяч рублей налогооблагаемая база составит 100 тысяч рублей. С этой суммы будет исчислен НДФЛ в размере 13 тысяч рублей. При наличии подтверждённых расходов, например, 80 тысяч рублей на лечение и 20 тысяч на фитнес, можно претендовать на возврат всей уплаченной суммы налога, то есть 13 тысяч рублей.