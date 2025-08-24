Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия возобновила импорт арбузов из Грузии впервые с 2023 года

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Россия летом импортировала арбузы из Грузии впервые с 2023 года, следует из анализа РИА Новости данных таможни соседней страны.

Источник: Аргументы и факты

Отечественные компании традиционно приобретали у местных фермеров арбузы в июне и июле, но в 2022-м прекратили закупки. Небольшая поставка была в 2023 году — всего на 11,9 тысячи долларов, а затем вновь не было импорта.

В этом же году поставки возобновились, они составили 455,6 тысячи долларов за два летних месяца. В июле они достигли значений, близких к тем, которые были до перерыва, — 415,8 тысячи.

Помимо России арбузы у Грузии этим летом также покупали Армения (232,6 тысячи долларов) и Белоруссия (23,8 тысячи).