Россия в ноябре поставила КНР рекордный объем золота на сумму почти в $1 млрд

Россия в ноябре текущего года поставила Китайской Народной Республике (КНР) рекордный за всё время двусторонней торговли объем золота на сумму $961 млн. Об этом 20 декабря свидетельствуют данные китайской таможни.

Источник: Reuters

Так, согласно содержанию документов, с которыми ознакомилось агентство «РИА Новости», такие крупные поставки в Китай из РФ фиксируются с октября — тогда в республику была продана партия на $930 млн.

В аналогичный период 2024 года поставки не осуществлялись, а самая высокая стоимость прошлогодних поставок составила $223 млн.

В Рыбном союзе РФ 1 декабря сообщили об увеличении в 2025 году на 15% Россией объема экспорта рыбы и морепродуктов в Китай. В денежном выражении данный показатель составляет $2,5 млрд.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев 24 октября сообщил, что Россия будет наращивать рыботорговлю с Азией, Африкой, Латинской Америкой и Ближним Востоком. По его словам, в данный момент РФ сохраняет место в пятерке ведущих рыболовных держав.

