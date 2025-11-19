Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Россия сократила вложения в госдолг США

В сентябре нынешнего года Россия сократила до $31 млн объем вложений в государственные облигации Соединенных Штатов.

Источник: Газета.Ру

В долгосрочные государственные бумаги США было вложено $22 млн, в краткосрочные — $9 млн. В прошлом месяце российские вложения в американские гособлигации оценивались в $39 млн, из них долгосрочные — $22 млн, краткосрочные — $17 млн. В июле этот показатель составлял $38 млн: долгосрочные — $22 млн, краткосрочные — $16 млн.

19 июня сообщалось, что российский портфель американских гособлигаций за апрель уменьшился на $4 млн.

В апреле стало известно, что инвесторы стали опасаться покупать американские активы из-за торговой войны. Среди инвесторов усилились опасения по поводу потенциальной потери Соединенными Штатами своего доминирующего положения в мировой финансовой системе.

Узнать больше по теме
Облигации: руководство для начинающих инвесторов
Инвестирование в облигации может стать надежным источником пассивного дохода, если правильно подойти к их выбору. Рассмотрим основные виды этих ценных бумаг и важные показатели, на которые стоит обратить внимание при покупке.
Читать дальше