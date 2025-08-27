Ричмонд
Россия примет ответные меры против норвежских рыбопромысловых судов

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Россия примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов, если Норвегия в течение месяца не пересмотрит безосновательный запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Источник: © РИА Новости

Как сообщила пресс-служба ведомства, такое предупреждение Шестаков сделал в ходе внеочередной сессии смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству.

«В июле 2025 года Королевство Норвегия безосновательно ввело запрет на промысел в своей исключительной экономической зоне для двух российских компаний. Это является грубым нарушением действующих соглашений о совместном управлении запасами водных биоресурсов», — указывает Росрыболовство.

«В случае, если норвежская сторона не пересмотрит позицию в течение месяца, Россия закроет свою исключительную экономическую зону для норвежских рыбопромысловых судов. Кроме того, рыболовство и распределение квот на вылов в открытых водах Баренцева и Норвежского морей будет вестись исходя из российских национальных интересов», — заявил Шестаков, слова которого привела пресс-служба.