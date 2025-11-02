Ричмонд
Россия прекратила действие одного соглашения с Финляндией

Россия прекратила действие энергетического соглашения с Финляндией по реке Вуокса. Об этом говорится в распоряжении правительства, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Источник: РИА "Новости"

«Принять предложение МИДа России и Минэнерго России о прекращении действия статей 3 и 4 Соглашения … об энергетическом использовании … отрезка реки Вуокса», — говорится в документе.

Министерству иностранных дел (МИД) России поручено уведомить Хельсинки о том, что Москва больше не обязана поставлять компенсационную энергию в связи с односторонним отказом с 2022 года покупать российскую электроэнергию.

Ранее стало известно, что лишившиеся российских туристов приграничные районы Финляндии терпят многомиллионные убытки. Выяснилось, что из-за отсутствия россиян регион Южной Карелии, граничащий с Санкт-Петербургом, ежедневно теряет миллион евро (93,6 миллиона рублей).