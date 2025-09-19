Ричмонд
Россия нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Россия в январе-августе резко нарастила импорт автомобилей из Южной Кореи, до максимальных за четыре года 619 миллионов долларов, следует из расчетов РИА Новости по данным южнокорейской таможни.

Источник: © РИА Новости

Так, за восемь месяцев российские компании ввезли южнокорейских автомобилей на 618,7 миллиона долларов, что в 1,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года и является максимальным значением с 2021 года.

В частности, больше всего в текущем году Россия ввезла авто с бензиновым двигателем объемом 1,5−3 литра (449,9 миллиона долларов) и с дизельным на 1,5−2,5 литра (126,8 миллиона). Кроме того, был небольшой импорт автомобилей с бензиновым двигателем на 1−1,5 литра (34,2 миллиона), а также до 1 литра (6,7 миллиона).

Крупнейшими покупателями южнокорейских машин в этом году были США (20,3 миллиарда долларов), Канада (3,7 миллиарда), Австралия (1,9 миллиарда), Киргизия (1,8 миллиарда) и Великобритания (1,7 миллиарда). Россия — на 12-м месте.