Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству

«На следующий год наши рыбаки смогут осуществлять промысел и в российской экономической зоне, и в норвежской, но и договорились о других условиях нашей совместной работы», — сообщил он.
Источник, знакомый с обсуждением, рассказал РИА Новости, что объемы вылова рыбы в Баренцевом море были согласованы сторонами на основе научного подхода российской стороны.
Шестаков отметил, что Россия смогла отстоять свои интересы, не идя «на поводу у Евросоюза». «ЕС в целом не нравится соглашение по рыболовству между Россией и Норвегией. Когда мы эффективно на две страны управляем нашим совместным запасом трески и пикши в наших двух эконом-зонах. И конечно ЕС всегда ищут повод для того, чтобы либо обвинить нас, либо добиться того, чтобы это соглашение не было достигнуто в этом году», — добавил он.
Глава Росрыболовства также сообщил, что переговоры начались из-за того, что норвежская сторона в одностороннем порядке ввела санкции против двух российских рыбопромысловых судов. А такие действия лишили половину флота РФ к доступу в экономическую зону Норвегии для вылова трески и пикши.
Евросоюз 20 мая включил российские рыболовецкие компании «Норебо» и «Мурман Сифуд» в свой санкционный список. А в июле норвежский МИД сообщил, что Норвегия вводит ограничения в отношении рыболовных судов компаний. В конце августа Шестаков заявил, что Россия примет ответные меры в отношении норвежских рыбопромысловых судов, если Норвегия в течение месяца не пересмотрит безосновательный запрет на промысел.
В начале ноябре Шестаков сообщал РИА Новости, что Росрыболовство готовит проект указа президента по ответу норвежской стороне на ограничения в отношении российских рыболовецких судов «Норебо» и «Мурман СиФуд», есть время для ответных мер до 1 января. При этом 8 декабря российская делегация начала переговоры с норвежской стороной, по решению российской стороны будет обсуждаться только установление общих допустимых уловов и распределение квот на добычу совместно регулируемых запасов водных биоресурсов в Баренцевом и Норвежском морях.
Смешанная Российско-Норвежская Комиссия по рыболовству начала работу в 1976 году. Она была создана для обеспечения рационального использования водных биоресурсов (ВБР). Стороны ежегодно определяют общие допустимые уловы и квоты на вылов для совместных запасов ВБР, рассматривают вопросы регулирования промысла, а также обмениваются научной информацией.