Россия и Норвегия возобновили сотрудничество по рыболовству

Шестаков отметил, что Россия смогла отстоять свои интересы, не идя «на поводу у Евросоюза». «ЕС в целом не нравится соглашение по рыболовству между Россией и Норвегией. Когда мы эффективно на две страны управляем нашим совместным запасом трески и пикши в наших двух эконом-зонах. И конечно ЕС всегда ищут повод для того, чтобы либо обвинить нас, либо добиться того, чтобы это соглашение не было достигнуто в этом году», — добавил он.