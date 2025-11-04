Россия и Китай договорились сделать взаимные поездки еще проще

ПЕКИН, 4 ноября. /ТАСС/. Россия и КНР будут работать над тем, чтобы гражданам двух стран еще проще было совершать взаимные поездки. Такой пункт содержится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.