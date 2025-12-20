Россия готова предложить Африке разработки в энергетике, заявил Лавров

«Подлинный экономический суверенитет невозможен без инновационных технологических решений и соответствующего кадрового сопровождения. Мы готовы предложить партнерам передовые разработки в машиностроении, электроэнергетике, геологоразведке, фармацевтике, а также в высокотехнологичных областях, включая цифровые технологии и освоение космоса», — сказал он в ходе пленарного заседания Второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка.
Новый диалоговый формат, Форум партнерства Россия — Африка, был создан в 2019 году. В его рамках состоялись два саммита — в Сочи в 2019 году и в Санкт-Петербурге в 2023 году, а также первая министерская конференция в ноябре 2024 года.