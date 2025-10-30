Россия догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров в 2024 году

Россия заняла четвертое место по числу миллиардеров, догнав Великобританию: в стране 128 долларовых миллиардеров с общим состоянием $457 млрд. За год их количество в России выросло на 8,5%.
«Лидером по числу миллиардеров и их богатству остается Северная Америка — на них приходится 34,2% всех миллиардеров и 44% их совокупного состояния», — отметили в Altrata.
Отмечается также высокая концентрация богатства: на 26 самых богатых людей мира, каждый из которых имеет более $50 млрд, приходится 21% совокупного состояния всех миллиардеров, что на 4% больше, чем годом ранее.
Ранее, 1 апреля, сообщалось, что США заняли первое место в мировом рейтинге по числу миллиардеров — в 2025 году в списке Forbes из 3028 богатейших людей планеты оказалось 902 американца. На втором месте Китай с 516 миллиардерами, третье место — у Индии с 205. Совокупное состояние миллиардеров достигло рекордных $16,1 трлн, а впервые три предпринимателя имеют капитал свыше $200 млрд.