Россия догнала Великобританию по числу долларовых миллиардеров в 2024 году

По итогам 2024 года число долларовых миллиардеров в мире выросло на 5,6%, до 3508 человек, что стало самым большим приростом с 2020 года. Совокупное состояние миллиардеров достигло рекордных $13,4 трлн, увеличившись на 10,3% за год. Это отмечалось в докладе Billionaire Census 2025 исследовательской компании Altrata, опубликованном 29 октября.

Источник: Reuters

Россия заняла четвертое место по числу миллиардеров, догнав Великобританию: в стране 128 долларовых миллиардеров с общим состоянием $457 млрд. За год их количество в России выросло на 8,5%.

«Лидером по числу миллиардеров и их богатству остается Северная Америка — на них приходится 34,2% всех миллиардеров и 44% их совокупного состояния», — отметили в Altrata.

Отмечается также высокая концентрация богатства: на 26 самых богатых людей мира, каждый из которых имеет более $50 млрд, приходится 21% совокупного состояния всех миллиардеров, что на 4% больше, чем годом ранее.

Ранее, 1 апреля, сообщалось, что США заняли первое место в мировом рейтинге по числу миллиардеров — в 2025 году в списке Forbes из 3028 богатейших людей планеты оказалось 902 американца. На втором месте Китай с 516 миллиардерами, третье место — у Индии с 205. Совокупное состояние миллиардеров достигло рекордных $16,1 трлн, а впервые три предпринимателя имеют капитал свыше $200 млрд.

