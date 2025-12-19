Ричмонд
Российские банки с 2022 года предъявили почти 200 исков к Euroclear Bank

Российские юридические и физические лица с 2022 года предъявили в арбитражные суды РФ почти 200 исков к бельгийскому Euroclear Bank, управляющему крупнейшим европейским депозитарием, следует из материалов. Об этом пишет Прайм со ссылкой на РИА Новости.

Маргарита Полянская
Автор Финансы Mail
Как накопить миллион: полезные советы и лайфхаки
Источник: Freepik

Большинство исков связано с заморозкой принадлежащих истцам ценных бумаг различных эмитентов, находящихся на счетах российского Национального расчетного депозитария, открытых в Euroclear.

Истцы, как правило, требуют взыскать с бельгийского банка причиненные заморозкой убытки в размере рыночной стоимости этих бумаг, невыплаченного с 2022 года дохода по ним и упущенной из-за невозможности реинвестировать этот доход выгоды. Банки, кроме того, предъявляют иски из-за заморозки Euroclear Bank денежных средств на их корреспондентских счетах.

До поданного 12 декабря иска Банка России, потребовавшего взыскать с Euroclear около 18,2 триллиона рублей, самые крупные требования к нему были предъявлены управляющей компанией «Альфа-капитал» — на сумму порядка 319 миллиардов рублей, управляющей компанией «Первая» (прежнее название — «Сбер Управление активами») — на сумму около 140 миллиардов рублей и Сбербанком — на сумму порядка 32 миллиардов рублей. При этом у них это не единственные иски к ответчику.

Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.

Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

