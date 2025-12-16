Ричмонд
Все новости
Налоги
Пенсии
Пособия и льготы
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы «красные флаги» в поведении продавцов на онлайн-площадках

Опрос россиян выявил главные «красные флаги» продавцов на онлайн-площадках. Наибольшую тревогу вызывают предложение перейти в сторонний мессенджер, низкий рейтинг, мало отзывов и отсутствие верификации. Информация об этом содержится в исследовании сервиса «Авито», текст которого доступен агентству ТАСС.

Елена Парфенова
Автор Финансы Mail
Источник: Shutterstock

«Покупатели легко распознают “красные флаги” в поведении продавца. Наибольшую тревогу вызывает предложение уйти в сторонний мессенджер — этот сигнал считают опасным 54% опрошенных. Также покупателей часто настораживает низкий рейтинг (52%) и небольшое количество отзывов (37%). Еще для трети (31%) пользователей важно наличие верификации», — сообщается в публикации.

Согласно данным опроса, в ситуациях, когда несколько продавцов предлагают одинаковый товар по схожей цене, большинство россиян (53%) отдают предпочтение тому, у кого есть значок верификации и выше рейтинг. При этом 65% опрошенных готовы переплатить за сделку с верифицированным продавцом.

Перед покупкой продавца проверяют 9 из 10 пользователей. Наиболее распространенным способом проверки является изучение рейтинга и отзывов, что делают 75% респондентов. Кроме того, 44% обращают внимание на то, как продавец общается в чате, 43% проверяют наличие значка верификации, а 41% учитывают дату регистрации профиля.

Опрос показал, что для большинства покупателей важно, чтобы продавец давал четкие и информативные ответы (62%) и был готов предоставить дополнительные фотографии или видео товара (58%). Вежливость и доброжелательность продавца отмечают 54% опрошенных, скорость его ответов — 33%, а отсутствие попыток перевести общение за пределы площадки — 26%.

Как показывают результаты, большинство россиян (66%) внимательно изучают продавца и товар перед совершением покупки на онлайн-платформе. Самым важным фактором доверия покупатели называют реальные фотографии товара (63%). Более половины респондентов изучают отзывы на продавца (54%) и проверяют его рейтинг (54%). Также 52% обращают внимание на цену, которая должна быть близкой к среднерыночной и не содержать подозрительных скидок.

В опросе приняли участие 10 тысяч россиян.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».