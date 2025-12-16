Названы «красные флаги» в поведении продавцов на онлайн-площадках

Как показывают результаты, большинство россиян (66%) внимательно изучают продавца и товар перед совершением покупки на онлайн-платформе. Самым важным фактором доверия покупатели называют реальные фотографии товара (63%). Более половины респондентов изучают отзывы на продавца (54%) и проверяют его рейтинг (54%). Также 52% обращают внимание на цену, которая должна быть близкой к среднерыночной и не содержать подозрительных скидок.