Названы «красные флаги» в поведении продавцов на онлайн-площадках

«Покупатели легко распознают “красные флаги” в поведении продавца. Наибольшую тревогу вызывает предложение уйти в сторонний мессенджер — этот сигнал считают опасным 54% опрошенных. Также покупателей часто настораживает низкий рейтинг (52%) и небольшое количество отзывов (37%). Еще для трети (31%) пользователей важно наличие верификации», — сообщается в публикации.
Согласно данным опроса, в ситуациях, когда несколько продавцов предлагают одинаковый товар по схожей цене, большинство россиян (53%) отдают предпочтение тому, у кого есть значок верификации и выше рейтинг. При этом 65% опрошенных готовы переплатить за сделку с верифицированным продавцом.
Перед покупкой продавца проверяют 9 из 10 пользователей. Наиболее распространенным способом проверки является изучение рейтинга и отзывов, что делают 75% респондентов. Кроме того, 44% обращают внимание на то, как продавец общается в чате, 43% проверяют наличие значка верификации, а 41% учитывают дату регистрации профиля.
Опрос показал, что для большинства покупателей важно, чтобы продавец давал четкие и информативные ответы (62%) и был готов предоставить дополнительные фотографии или видео товара (58%). Вежливость и доброжелательность продавца отмечают 54% опрошенных, скорость его ответов — 33%, а отсутствие попыток перевести общение за пределы площадки — 26%.
Как показывают результаты, большинство россиян (66%) внимательно изучают продавца и товар перед совершением покупки на онлайн-платформе. Самым важным фактором доверия покупатели называют реальные фотографии товара (63%). Более половины респондентов изучают отзывы на продавца (54%) и проверяют его рейтинг (54%). Также 52% обращают внимание на цену, которая должна быть близкой к среднерыночной и не содержать подозрительных скидок.
В опросе приняли участие 10 тысяч россиян.
