Росрыболовство не исключило, что икра подешевеет к Новому году

«Рыбы красной хватит, и икры хватит и для внутреннего рынка, и частично для экспорта», — сказал Шестаков на полях международного рыбопромышленного форума.
«Чем больше предложение, тем ниже цена — должно быть так в рыночной экономике. Будем надеяться, что так и будет», — добавил глава Росрыболовства, отвечая на вопрос, как хорошая путина повлияет на цены на икру и рыбу к Новому году.
