«Роснано» обвинило Чубайса в «систематическом нарушении закона»

РБК стало известно содержание иска, поданного «Роснано» в Арбитражный суд Москвы, к Анатолию Чубайсу и бывшим руководителям компании о взыскании 11,9 млрд руб. убытков по проекту Crocus.
По словам двух источников РБК, знакомых с аргументацией иска, истец обвиняет Анатолия Чубайса, Олега Киселева, Сергея Калюжного, Андрея Кушнарева, Дмитрия Лисенкова, Андрея Малышева, Андрея Трапезникова, Дмитрия Пимкина, Германа Пихою, Бориса Подольского, Якова Уринсона, Юрия Удальцова и Владимира Аветисяна в «неразумных и недобросовестных действиях и бездействии» при реализации проекта MRAM — создании магниторезистивной оперативной памяти. Ущерб «Роснано» оценивает в 41 млн евро, $35 млн и 5,5 млрд руб, говорит один из источников.
«Роснано» утверждает, пересказывают аргументы истца источники РБК, что на старте проекта ответчики сознательно проигнорировали его технологические риски и вопреки обязанностям не создали механизмы защиты инвестиций.
По данным источников РБК, в иске «Роснано» указывает, что «в 2014−16 годах стало очевидно, что технология не имеет промышленного применения, а все контрольные точки проекта сорваны, но ответчики нарастили финансирование и изменили технологию без экспертиз, а после этого 9 лет умышленно нарушали внутренние нормативные акты, бесконтрольно увеличивали финансирование и игнорировали замечания к проекту».
Истец утверждает, что экс-менеджеры руководствовались личными вознаграждениями, а не интересами Роснано, говорит один из источников РБК.
«При реализации проекта ответчики систематически нарушали требования внутренних нормативных актов наряду с общими требованиями законодательства, вместо проекта в России и прибыли Роснано понесла прямые убытки», — пересказывает он юридическую позицию истца.
О том, что группа «Роснано» предъявила иск к бывшим руководителям стало известно 13 декабря.
РБК направил запрос адвокату Чубайса Павлу Хлюстову и в «Роснано».